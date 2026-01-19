Cos’è e perché si celebra il Martin Luther King Day quando la memoria diventa impegno

Il Martin Luther King Day è una giornata dedicata alla memoria del leader dei diritti civili, simbolo di lotta per l’uguaglianza e la giustizia. Celebrato ogni anno negli Stati Uniti, invita a riflettere sui valori di libertà e rispetto, mantenendo vivo l’impegno per un mondo più equo. È un’occasione per ricordare il passato e rafforzare l’importanza di continuare a lavorare per i diritti di tutti.

Il Martin Luther King Day non è soltanto una festività nazionale, ma un momento di riflessione profonda sulla storia del Paese e sui valori fondanti della democrazia. Celebrato ogni anno il terzo lunedì di gennaio, questo giorno rende omaggio a Martin Luther King Jr., leader simbolo della lotta per i diritti civili, e invita i cittadini a trasformare il ricordo in azione concreta. Il Martin Luther King Day è stato istituito ufficialmente nel 1983, quando il Congresso approvò una legge firmata dal presidente Ronald Reagan. La prima celebrazione nazionale avvenne nel 1986, anche se alcuni Stati impiegarono anni prima di riconoscerla pienamente.

