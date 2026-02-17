Jesse Jackson da Martin Luther King a Mandela | le foto storiche del reverendo icona dei diritti civili

Jesse Jackson è morto a 84 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia neurodegenerativa. La sua morte ha suscitato grande commozione, soprattutto tra chi lo ha conosciuto come figura chiave nei movimenti per i diritti civili. Jackson, noto per aver condiviso il palco con Martin Luther King e aver portato avanti battaglie contro le ingiustizie razziali, ha lasciato un’impronta profonda nella storia americana. Le sue foto più celebri lo ritraggono in momenti di protesta e di incontro con leader mondiali, simboli di un’epoca di cambiamenti.

Addio a J esse Jackson. Il reverendo americano, simbolo della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti, è morto all’età di 84 anni dopo essere stato affetto per anni da una malattia neurodegenerativa. Attivista, assistente di Martin Luther King, ministro battista e poi anche politico Jesse Jackson ha conosciuto le più grandi personalità mondiali dell’ultimo secolo. Ecco alcune delle foto storiche che lo ritraggono con vari presidenti americani, ma anche leader stranieri come Nelson Mandela, Arafat o Fidel Castro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Jesse Jackson, da Martin Luther King a Mandela: le foto storiche del reverendo icona dei diritti civili Addio a Jesse Jackson, il reverendo afroamericano icona dei diritti civili. Fu al fianco di Martin Luther King nella celebre marcia di Selma Jesse Jackson, noto per la sua lunga battaglia per i diritti civili, è morto oggi a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva debilitato negli ultimi anni. Morto Jesse Jackson, il reverendo paladino dei diritti civili: sfilò a Selma con Martin Luther King Jesse Jackson è morto oggi a 84 anni, dopo aver dedicato la vita alla lotta per i diritti civili. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Luca Argentero: In famiglia abbiamo la regola dei 5 giorni. Sanremo? C'è stato uno strano equivoco. Il Grande Fratello? Una tv che non... Morto Jesse Jackson all'età 84 anni: il reverendo ha lottato per i diritti civili al fianco di Martin Luther KingIl reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto martedì all'età di 84 anni. ilmattino.it Morto Jesse Jackson, il reverendo e collega di Martin Luther King aveva 84 anni: si candidò due volte alla Casa BiancaIl reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto ... msn.com ULTIM'ORA - È morto Jesse Jackson, icona dei diritti civili negli Stati Uniti. Aveva 84 anni. Diciassette luglio 1960. Nell’America repubblicana e ancora segregazionista di Dwight Eisenhower, mentre John Kennedy, che diventerà qualche mese dopo il presid facebook È morto a 84 anni il reverendo Jesse Jackson, storico attivista per i diritti degli afroamericani negli Stati Uniti x.com