Da Brugnato | dolore trasformato in opportunità per i giovani

Stamattina al centro congressi C. Vitale di Brugnato si è tenuto un evento dedicato ai giovani, organizzato da un gruppo di amici provenienti da Brugnato. Durante l'incontro sono stati condivisi ricordi e testimonianze legate a un’esperienza di dolore, trasformandola in un’occasione di crescita e confronto. La riunione ha coinvolto diverse persone interessate a scoprire come affrontare le difficoltà e trovare nuove prospettive.

Un viaggio tra amici si è svolto stamani al centro congressi C. Vitale di Brugnato, dove l’associazione Cesare e i suoi amici ha riunito studenti dell’Istituto comprensivo Isa 22 e delle scuole di Sesta Godano e Varese Ligure per un messaggio chiaro: le difficoltà fisiche aprono porte a nuove possibilità invece di chiuderle. L’iniziativa nasce dalla memoria di Cesare Delvigo, giovane scomparso nel 2019 a Borghetto Vara, e vede la partecipazione attiva di Giada Ottonello, nota come principessa della mototerapia, che porta negli ospedali italiani, insieme a Vanni Oddera, campione di motocross freestyle impegnato nella solidarietà. La memoria come motore del cambiamento sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

