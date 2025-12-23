Conte ha trasformato la grana infortuni in opportunità di crescita così si comportano i grandi allenatori

Antonio Conte ha dimostrato come le difficoltà possano diventare occasioni di crescita, un atteggiamento tipico dei grandi allenatori. La sua gestione della squadra durante la finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, conclusa con una vittoria significativa, evidenzia la sua capacità di adattarsi e motivare. Un esempio di professionalità e leadership che si riflette anche nel rispetto e nell’attenzione per il percorso della squadra.

La Gazzetta dello Sport elogia Antonio Conte dopo la larghissima vittoria (non nel punteggio) sul Bologna nella finale di Supercoppa Italian. Scrive la Gazza: Nella scorsa stagione, Scott McTominay. Nell’attuale, David Neres. Lo scozzese è stato l’uomo-copertina del Napoli dello scudetto 2025, i suoi gol – non previsti nella misura extralarge di 12 reti in 34 partite – hanno scavato la differenza, sono stati il “di più”. Neres, con la doppietta di ieri al Bologna, ha regalato al Napoli il primo titolo dell’annata 2025-26, la Supercoppa italiana, ma il brasiliano non è deflagrato all’improvviso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

