Fino a 200mila euro a fondo perduto per i giovani che fanno impresa | Un' opportunità da fantascienza

A Forlì, il sindaco Roberto Rossi annuncia che il Comune ha ottenuto fino a 200mila euro di fondi a fondo perduto da Invitalia per sostenere i giovani che vogliono avviare un’impresa. La cifra, destinata a startup innovative, studi professionali e attività commerciali, rappresenta un aiuto concreto per chi cerca di trasformare le proprie idee in realtà, anche se per molti resta un’opportunità difficile da credere possibile.

Il Comune fa squadra con Invitalia e apre il primo sportello del Centro-Nord. Il sindaco Zattini ai ragazzi: "Non scappate all'estero, qui c'è futuro" Un'iniezione di risorse per trasformare le idee dei giovani in vere e proprie imprese. Dalle start-up innovative agli studi dei liberi professionisti, fino alle attività commerciali: a Forlì le porte dell'imprenditoria si aprono grazie alla partnership tra il Comune e Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo. La misura si chiama ‘Autoimpiego Centro Nord’ e mette sul piatto una dotazione finanziaria complessiva di quasi 220 milioni di euro (219,6 per la precisione).🔗 Leggi su Forlitoday.it

