Affetta da malattia rarissima Realizza il sogno di un figlio

Una donna affetta da una malattia rarissima, che colpisce una persona su un milione, ha deciso di realizzare il sogno di suo figlio. La sua condizione, poco comune, non le ha impedito di dedicarsi a un desiderio che considerava importante. La storia riguarda dunque una madre che, nonostante le difficoltà, ha scelto di mantenere viva una speranza condivisa con il suo bambino.

Dire che una malattia "colpisce una persona su un milione" serve a spiegare quanto sia improbabile ammalarsi. Nella realtà, però, quella persona esiste. E spesso deve convivere con patologie che non hanno diagnosi certe, risposte rapide né cure risolutive. Una vita fatta di limiti, di rinunce, di "no". Proprio per questo, quando quei no diventano sì, pesano molto di più. La storia di Lucia – nome di fantasia dietro cui si nasconde una quarantenne della zona apuana – racconta esattamente questo: la forza di una donna che, pur affetta da una forma rarissima e grave di ipercolesterolemia familiare omozigote, è riuscita a diventare madre. Una patologia che comporta livelli di colesterolo estremamente elevati e un rischio cardiovascolare altissimo.