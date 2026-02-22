Guerra ibrida minacce e attacchi all' Italia | Meloni vara unità di crisi con la ?regia? dei Servizi Segreti

Guerra ibrida, minacce e attacchi all’Italia: Meloni crea un’unità di crisi con la supervisione dei Servizi Segreti. Recentemente, hacker hanno attaccato i sistemi informatici pubblici, causando blackout nelle reti di comunicazione. Contestualmente, droni sospetti sono stati intercettati vicino a obiettivi sensibili. Le autorità monitorano attentamente queste azioni che minacciano la sicurezza nazionale e richiedono risposte rapide e coordinate. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

ROMA Un attacco cyber che mette fuori uso la rete nazionale. Sabotaggi alle infrastrutture strategiche, incursioni di droni, minacce militari in grado di mettere a repentaglio le nostre difese. E ancora, una nuova pandemia con l’incubo Covid che può riprendere vita e minare la tenuta del sistema sanitario. L’Italia è pronta ad affrontare un “D-day”? Una “crisi” sistemica per la sicurezza nazionale? È una domanda che il governo ha iniziato a porsi negli ultimi mesi. Giorgia Meloni ha deciso di passare ai fatti. La cabina di regia Porta la firma della premier una riorganizzazione delle strutture che devono coordinare la risposta delle istituzioni di fronte a una minaccia esistenziale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Guerra ibrida, minacce e attacchi all'Italia: Meloni vara l?unità di crisi con la ?regia? dei Servizi SegretiIl governo ha istituito un’unità di crisi dopo un attacco informatico che ha disabilitato la rete nazionale.

