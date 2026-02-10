LIVE Italia-Gran Bretagna 1-0 Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | primo end rubato dagli azzurri
L’Italia si aggiudica il primo end contro la Gran Bretagna nel curling misto alle Olimpiadi. Mosaner firma un colpo decisivo, piazzando la stone italiana al centro e rubando il primo end agli avversari. La partita resta aperta, ma gli azzurri mostrano sicurezza e determinazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della finale per il bronzo Italia-Gran Bretagna nel doppio misto di curling 14:21 Molto bene Mosaner, che riesce a bocciare la stone avversaria posizionando quella italiana nel centro della casa. 14:19 Stavolta il primo tiro di Constantini non è così preciso. C’è spazio per Dodds. SECONDO END 14:16 MANO RUBATA! Non va il difficilissimo colpo provato da Dodds. L’Italia ruba la mano e si porta sull’1-0 dopo il primo end. 14:14 Draw praticamente perfetto di Stefania Constantini, che inserisce la stone azzurra nel cuore della casa in mezzo a due sassi scozzesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Gran Bretagna 6-9, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri sconfitti, ma matematicamente qualificati
Questa mattina si sono giocati i match di curling misto alle Olimpiadi.
LIVE Italia-Gran Bretagna 6-9, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri si piegano alla fortissima coppia britannica
Questa mattina, gli azzurri di curling hanno affrontato la Gran Bretagna in una partita molto combattuta.
