L’Italia si aggiudica il primo end contro la Gran Bretagna nel curling misto alle Olimpiadi. Mosaner firma un colpo decisivo, piazzando la stone italiana al centro e rubando il primo end agli avversari. La partita resta aperta, ma gli azzurri mostrano sicurezza e determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della finale per il bronzo Italia-Gran Bretagna nel doppio misto di curling 14:21 Molto bene Mosaner, che riesce a bocciare la stone avversaria posizionando quella italiana nel centro della casa. 14:19 Stavolta il primo tiro di Constantini non è così preciso. C’è spazio per Dodds. SECONDO END 14:16 MANO RUBATA! Non va il difficilissimo colpo provato da Dodds. L’Italia ruba la mano e si porta sull’1-0 dopo il primo end. 14:14 Draw praticamente perfetto di Stefania Constantini, che inserisce la stone azzurra nel cuore della casa in mezzo a due sassi scozzesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna 1-0, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: primo end rubato dagli azzurri

Approfondimenti su Italia Gran Bretagna

Questa mattina si sono giocati i match di curling misto alle Olimpiadi.

Questa mattina, gli azzurri di curling hanno affrontato la Gran Bretagna in una partita molto combattuta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Italia Gran Bretagna

Argomenti discussi: RECAP! Italia ko con la Gran Bretagna, ma comunque in semifinale; LIVE Italia-Gran Bretagna 6-9, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri sconfitti, ma matematicamente qualificati; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di; Olimpiadi, è una tempesta Azzurra: 6 medaglie in un giorno, mai così tante.

DIRETTA/ Italia Gran Bretagna curling (risultato 0-0) video streaming Rai 2: via alla finalina! (10 febbraio)Diretta Italia Gran Bretagna curling Olimpiadi 2026 streaming video Rai Due: Amos Mosaner e Stefania Constantini per il bronzo nel doppio misto. ilsussidiario.net

LIVE Italia-Gran Bretagna 6-9, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri sconfitti, ma matematicamente qualificatiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 20.58 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La ... oasport.it

Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi C’è Italia-Gran Bretagna di curling per il bronzo #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com

Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi C’è Italia-Gran Bretagna di curling per il bronzo - facebook.com facebook