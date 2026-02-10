L’Italia del curling è di bronzo | battuta la Gran Bretagna nel doppio misto

L’Italia conquista il bronzo nel curling a Milano-Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner vincono contro la Gran Bretagna per 5-3 nella finale per il terzo posto. È la seconda medaglia della giornata per gli azzurri, che portano a casa un risultato importante in questa disciplina.

Arriva subito la seconda medaglia di giornata per l' Italia a Milano-Cortina 2026. La conquistano nel curling Stefania Constantini e Amos Mosaner, che sconfiggono 5-3 la Gran Bretagna (prima nel girone) nella finalina per il 3° posto e fanno propria la medaglia di bronzo. Salgono così a 11 le medaglie per l'Italia: due d'oro, due d'argento e sette del metallo meno pregiato. Si tratta di una gioia doppia per Constantini, a podio nella sua Cortina. Con short track e curling, l’Italia ha conquistato medaglie in otto discipline differenti, eguagliando il risultato di Pechino 2022. Smaltita la delusione per la sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti, i due azzurri sono stati più efficaci e lucidi rispetto al la coppia scozzese formata da Jennifer Dodds e Bruce Mouat, ma che, a livello olimpico, gareggia ovviamente sotto la bandiera della Gran Bretagna Prima stone per l'Italia, quindi martello ai britannici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’Italia conquista la sua undicesima medaglia ai Giochi di Milano-Cortina.

Oggi alle Olimpiadi di Pechino si gioca la finale per il bronzo nel curling misto tra Italia e Gran Bretagna.

