Il mare restituisce un congelatore | insolito ritrovamento nel Cilento

Durante le recenti mareggiate sulla costa cilentana, il mare ha restituito un oggetto insolito: un congelatore. L’evento ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali, che stanno valutando le cause di questo ritrovamento. Questo episodio rappresenta un esempio delle conseguenze ambientali e dell’impatto delle attività umane sulle coste di questa regione.

