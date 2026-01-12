Il mare restituisce un congelatore | insolito ritrovamento nel Cilento
Durante le recenti mareggiate sulla costa cilentana, il mare ha restituito un oggetto insolito: un congelatore. L’evento ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali, che stanno valutando le cause di questo ritrovamento. Questo episodio rappresenta un esempio delle conseguenze ambientali e dell’impatto delle attività umane sulle coste di questa regione.
La forte mareggiata che nelle ultime ore ha colpito la costa cilentana non ha portato con sé solo onde alte e mare agitato, ma anche una “sorpresa” decisamente fuori contesto. Sulla spiaggia di Cava dei Rocchi, tra Santa Maria di Castellabate e la frazione Lago, è infatti comparso un vecchio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Madre e figlia di 10 anni trovate morte in un congelatore: arrestati due fratelli. La scomparsa da un anno e il ritrovamento in una casa a Innsbruck
Leggi anche: Furti nel Cilento. Emergenza sicurezza a Castelnuovo Cilento, Casal Velino e Salento
Il mare ha questa capacità: restituisce tutto dopo un po' di tempo, specialmente i ricordi. (Carlos Ruiz Zafón) Sensei Maurizio Poli www.mauriziopoli.it #sensei #life #jujitsu #namaste - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.