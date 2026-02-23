Furti ad Agropoli e nel Cilento | scattano quattro arresti

Il 6 febbraio, quattro persone sono state arrestate ad Agropoli e nel Cilento perché coinvolte in una serie di furti in appartamento. La polizia ha intercettato i sospetti durante un'operazione condotta su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Gli agenti hanno scoperto che la banda agiva in diverse zone, rubando oggetti di valore e danneggiando le abitazioni. Le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

Il 6 febbraio scorso, gli agenti della Questura di Caserta hanno portato a termine una operazione, su ordine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, sgominando una banda specializzata in furti in appartamento. Sono stati fermate quattro persone e recuperata la refurtiva di ingente valore. Denaro contante, oro e gioielli, armi, numerose targhe automobilistiche e veicoli di grossa cilindrata. Decine i colpi messi a segno tra il basso Lazio e la Campania, compreso il Cilento e Agropoli. Le indagini della Squadra Mobile della Polizia di Stato sono durate due mesi. L'identificazione dei veicoli a servizio dei malviventi è giunta anche grazie alla sinergia tra il Comando di Polizia Municipale di Agropoli, in relazione ai sistemi di videosorveglianza installati nel territorio comunale ma anche dall’attento monitoraggio delle locali Stazioni territoriali dell’Arma dei Carabinieri, coadiuvate dalla Compagnia di Agropoli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Sicurezza nel Cilento: ad Ascea scattano le rondeNella notte ad Ascea, gruppi di cittadini hanno deciso di organizzare ronde spontanee nel quartiere Grisi.

Leggi anche: Furti nel Cilento. Emergenza sicurezza a Castelnuovo Cilento, Casal Velino e Salento

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Orrore alla casa alloggio La Collina di Gaiano: furto fallito, ma i malviventi uccidono il cane dei ragazzi con fragilità; Incidente a Castellabate, cadono nel vuoto con l'auto: le vittime diventano due; Furti a Gorla Minore, iniziano le ronde, ma i gruppi di Controllo del Vicinato non sono convinti; Allarme furti e rapine a Salerno, il M5S: La città merita sicurezza, non propaganda.

Furto all’istituto Mozzillo: quarto colpo in poche settimane ad AgropoliNuovo raid vandalico all'istituto Mozzillo di Agropoli. È il quarto episodio in breve tempo: rubate scorte alimentari dalla mensa. Cresce la rabbia dei genitori, attesi nuovi controlli ... infocilento.it

Agropoli, sfonda il parapetto con la Bmw e precipita sul furgone: morto conducente, grave la moglieAuto sfonda il parapetto e vola giù, atterrando su un furgone. Morto conducente: incidente ad Agropoli. fanpage.it

AGROPOLI, MALANDRINO: "FURTI OCCORRE TAVOLO CONCERTAZIONE" - facebook.com facebook