Un momento di condivisione per le comunità cattoliche straniere | il vescovo Corazza celebra la Messa dei Popoli

Domenica alle 11, presso la chiesa di Santa Rita in via Seganti, si terrà la Messa dei Popoli, presieduta dal vescovo Livio Corazza. L’evento, concelebrato da cappellani e sacerdoti di diverse nazionalità, rappresenta un momento di incontro e condivisione per le comunità cattoliche straniere della zona. Un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e dialogo tra le diverse culture presenti sul territorio.

Domenica alle 11, alla chiesa di Santa Rita in via Seganti, sarà celebrata la Messa dei Popoli presieduta dal vescovo Livio Corazza e concelebrata da cappellani e sacerdoti di varie nazionalità. L'appuntamento, organizzato dal Servizio Migrantes della Diocesi di Forlì-Bertinoro, coinvolge le.

