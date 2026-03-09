All'ospedale San Maurizio di Bolzano si sono verificati problemi legati all'acqua utilizzata per il ghiaccio, considerata contaminata da germi. Nel frattempo, un bambino con il cuore bruciato è stato ricoverato, con nuovi dettagli emersi sulla presenza di ghiaccio secco e le misure di sicurezza adottate. La situazione ha suscitato attenzione sulla gestione delle condizioni di sicurezza negli ambienti ospedalieri.

Emergono nuovi dettagli sul caso del piccolo Domenico, il bambino morto dopo il trapianto di cuore "bruciato". Alcuni dipendenti dell'ospedale San Maurizio di Bolzano hanno raccontato in un servizio televisivo che dopo la tragedia sono stati introdotti protocolli e cartelli di sicurezza per il ghiaccio secco che prima non esistevano. Emergono anche dubbi sulla qualità dell'acqua, motivo per il quale non sarebbe stato usato ghiaccio normale.

© Virgilio.it - Cuore bruciato, all'ospedale San Maurizio di Bolzano acqua inutilizzabile per il ghiaccio "per germi"

Cuore “bruciato”, il buco nella relazione dell’ospedale di Bolzano: critiche all’equipe napoletana ma nessun riferimento al ghiaccio“Durante l’intervento sono emerse significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli”.

Bambino col cuore ‘bruciato’, emergono le prime ipotesi dalle indagini: “Il ghiaccio secco fornito dall’ospedale di Bolzano”. Meloni telefona alla madre: “Avrete giustizia”La drammatica vicenda del piccolo paziente ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli continua a tenere l’intera Italia con il fiato sospeso.

Temi più discussi: Gli austriaci: Avevamo molto ghiaccio, ma nessuno ci ha chiesto niente; Domenico Caliendo, il cuore bruciato trasportato in un box di plastica (come un frigo da spiaggia); Cuore bruciato dal ghiaccio, la testimonianza degli infermieri austriaci: L’equipe napoletana non capiva l’inglese e sono venuti senza sacchetti; La telefonata dal parcheggio: Abbiamo il nuovo organo. Ma il chirurgo già da 4 minuti aveva tolto il cuore di Domenico, prima di scoprire che quello nuovo era bruciato.

Cuore bruciato, il buco nella relazione dell’ospedale di Bolzano: critiche all’equipe napoletana ma nessun riferimento al ghiaccioDurante l’intervento sono emerse significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli. La relazione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige su quanto accaduto il 23 dicembre a Bo ... ilfattoquotidiano.it

Cuore bruciato, ispettori in ospedale: accertate le tensioni in sala tra le due équipeAvanzano le indagini per fare chiarezza sulla morte del piccolo Domenico. Gli indagati restano sette (tutti sanitari dell’ospedale Monaldi di Napoli) ma presto potrebbero salire ... altoadige.it

