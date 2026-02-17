Bambino col cuore ‘bruciato’ emergono le prime ipotesi dalle indagini | Il ghiaccio secco fornito dall’ospedale di Bolzano Meloni telefona alla madre | Avrete giustizia

Il bambino di due anni e tre mesi ha subito gravi lesioni al cuore dopo un trapianto, e le prime ipotesi puntano a una possibile causa: il ghiaccio secco utilizzato dall’ospedale di Bolzano. Le indagini si concentrano ora su questo dettaglio, mentre la premier Meloni ha chiamato la madre del piccolo per rassicurarla e promettere giustizia. La vicenda sta attirando l’attenzione di tutti, con molti che chiedono risposte chiare sulle condizioni di cura del bambino.

Il caso del piccolo paziente di soli due anni e tre mesi, vittima di un trapianto di cuore che ha portato a lesioni gravissime, scuote profondamente l’opinione pubblica e il sistema sanitario nazionale. La vicenda si snoda lungo l’asse che collega Bolzano a Napoli, un tragitto che doveva rappresentare una speranza di vita e che invece si è trasformato in un dramma clinico e giudiziario. Al centro dell’inchiesta coordinata dalle Procure di Napoli e Bolzano c’è la gestione del trasporto dell’organo, con particolare attenzione ai materiali utilizzati per la conservazione termica durante il viaggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

