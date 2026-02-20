Un intervento a Bolzano ha evidenziato problemi durante il prelievo di un organo, attribuendo le difficoltà al team napoletano. La criticità è stata segnalata dal personale medico locale, che ha riscontrato difficoltà operative durante l’operazione. Si parla di un “cuore bruciato” e di un “buco” nella collaborazione tra le équipe. Tuttavia, non sono stati fatti riferimenti specifici all’uso del ghiaccio o ad altri dettagli tecnici. La questione rimane aperta e suscita interrogativi sulle procedure adottate.

“Durante l’intervento sono emerse significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli”. La relazione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige su quanto accaduto il 23 dicembre a Bolzano prova a delimitare il perimetro delle responsabilità e a indicare nella sola equipe dell’ospedale Monaldi l’innesco della catena di errori che ha portato al danneggiamento del cuore, poi impiantato al bimbo di 2 anni e 4 mesi per cui sono state intraprese le cure per lenire il dolore. È un documento sintetico, schematico e soprattutto autoassolutorio, a fronte delle 290 pagine con cui l’Azienda ospedaliera dei Colli ha ricostruito la drammatica cronaca del trapianto fallito: q uando il cuore è stato estratto dal contenitore “era inglobato nel ghiaccio”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuore “bruciato”, il buco nella relazione dell’ospedale di Bolzano: critiche all’equipe napoletana ma nessun riferimento al ghiaccio

Leggi anche: “Era inglobato in un blocco di ghiaccio”, la cronaca di un disastro nella relazione inviato al ministero sul caso del cuore “bruciato”

Leggi anche: Bambino col cuore ‘bruciato’, emergono le prime ipotesi dalle indagini: “Il ghiaccio secco fornito dall’ospedale di Bolzano”. Meloni telefona alla madre: “Avrete giustizia”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.