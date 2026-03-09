A Cuneo, una bambina è morta annegando nel lago del bioparco AcquaViva di Caraglio. La procura ha disposto il rinvio a giudizio di sei persone coinvolte nell'incidente e si aspetta l’udienza preliminare per il procedimento. La vicenda riguarda la morte di Anisa Murati, avvenuta a causa di un incidente legato a un braccialetto.

Si attende che sia fissata l'udienza preliminare dal gup di Cuneo per i sei indagati nell'inchiesta sulla morte di Anisa Murati, la bambina di sette anni annegata nel bioparco AcquaViva di Caraglio (Cuneo). Per tutti loro la procura si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. La piccola, figlia di una coppia albanese residente a Demonte (Cuneo), era in gita con altri ragazzi di un centro estivo della valle Stura quel 17 luglio del 2024, giorno della tragedia. Secondo gli inquirenti, il braccialetto che Anisa aveva al polso era del colore sbagliato: alla bimba sarebbe stato dato quello arancione, riservato ai nuotatori, anziché quello verde per i più piccoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cuneo, bimba annegò nel lago "per un braccialetto sbagliato": in sei verso rinvio a giudizio

Articoli correlati

Bimba annegata nel lago "per un braccialetto sbagliato": in sei verso il rinvio a giudizioSi attende che sia fissata l'udienza preliminare dal gup di Cuneo per i sei indagati nell'inchiesta sulla morte di Anisa Murati, la bambina di sette...

Cuneo, bimba annega nel lago: la Procura chiede il rinvio a giudizio per sei personeNel 2024 una bimba di 7 anni è annegata nel lago del bioparco AcquaViva di Caraglio, in provincia di Cuneo.

Tutto quello che riguarda Cuneo bimba annegò nel lago per un...

Argomenti discussi: Non sa nuotare, le danno il bracciale sbagliato. A 7 anni annega nel biolago di Caraglio: 6 indagati.

Per la bimba annegata nel biolago di Caraglio la Procura chiede sei rinvii a giudizioLa piccola Anisa Murati morì nel 2024 durante una gita dell’Estate Ragazzi. Per l’accusa le responsabilità vanno dal gestore della struttura al parroco di Demonte ... cuneodice.it

Bimba annegata nel lago del bioparco, verso sei rinvii a giudizioSecondo gli inquirenti, il braccialetto dato alla piccola Anisa era del colore sbagliato: arancione per i nuotatori invece che verde peri bambini ... rainews.it