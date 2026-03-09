Bimba annegata nel lago per un braccialetto sbagliato | in sei verso il rinvio a giudizio

Un procedimento giudiziario coinvolge sei persone accusate di aver causato la morte di una bambina annegata nel lago del bioparco AcquaViva di Caraglio. La piccola, di nome Anisa Murati, è deceduta dopo aver indossato un braccialetto, che si sospetta abbia contribuito all'incidente. L'udienza preliminare è prevista nei prossimi giorni.

Si attende che sia fissata l'udienza preliminare dal gup di Cuneo per i sei indagati nell'inchiesta sulla morte di Anisa Murati, la bambina di sette anni annegata nel bioparco AcquaViva di Caraglio (Cuneo). Per tutti loro la procura si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. La piccola, figlia di una coppia albanese residente a Demonte (Cuneo), era in gita con altri ragazzi di un centro estivo della valle Stura quel 17 luglio del 2024, giorno della tragedia. Secondo gli inquirenti, il braccialetto che Anisa aveva al polso era del colore sbagliato: alla bimba sarebbe stato dato quello arancione, riservato ai nuotatori, anziché quello verde per i più piccoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

