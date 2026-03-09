Cuneo bimba annega nel lago | la Procura chiede il rinvio a giudizio per sei persone

Nel 2024, una bambina di sette anni è morta annegata nel lago del bioparco AcquaViva di Caraglio, in provincia di Cuneo. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone coinvolte nell’incidente. L’episodio si è verificato nel contesto di un'area dedicata ai visitatori, portando all'apertura di un procedimento penale. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione del parco e sulla sicurezza delle aree pubbliche.

Nel 2024 una bimba di 7 anni è annegata nel lago del bioparco AcquaViva di Caraglio, in provincia di Cuneo. Ora la Procura di Cuneo ha chiesto 6 rinvii a giudizio per omicidio colposo. Tra gli imputati si trovano le due animatrici, il gestore del bioparco, due responsabili dei lavori e il parroco di Demonte Doveva essere una giornata tranquilla e felice quella del 17 luglio 2024, che invece si è trasformata in una tragedia in seguito alla morte della piccola Anisa Murati, la bimba di 7 anni annegata nel lago del bioparco AcquaViva di Caraglio, in provincia di Cuneo. La minore si trovava lì per partecipare ad un’escursione di ungruppo estivo parrocchiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cuneo, bimba annega nel lago: la Procura chiede il rinvio a giudizio per sei persone Articoli correlati Sei morti nel rogo in Rsa “Casa per Coniugi” a Milano: la Procura chiede il rinvio a processo per cinque personeNei guai la presidente di Proges Michela Bolondi, la vicepresidente Francesca Corotti, il dg Giancarlo Anghinolfi e Claudia Zerletti, in qualità di... Sei morti nel rogo nella Rsa “Casa per Coniugi” a Milano: la Procura chiede il rinvio a processo per cinque personeNei guai la presidente di Proges Michela Bolondi, la vicepresidente Francesca Corotti, il dg Giancarlo Anghinolfi e Claudia Zerletti, in qualità di... Contenuti utili per approfondire Cuneo bimba annega nel lago la Procura... Bimba annegata nel lago del bioparco, verso sei rinvii a giudizioSecondo gli inquirenti, il braccialetto dato alla piccola Anisa era del colore sbagliato: arancione per i nuotatori invece che verde peri bambini ... rainews.it Caraglio, bimba annegata nel biolago: Le diedero il braccialetto sbagliato, sei verso il processoLa Procura di Cuneo ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone nell'ambito dell'inchiesta riguardante la morte di Anisa Murati, la bimba di 7 anni annegata il 17 luglio 2024 nel biolago del parco ... tag24.it