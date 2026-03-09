Cronaca di una missione in Ucraina | presentazione libro del portavoce Unicef Italia

Il giornalista e portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini, sta portando in tour il suo nuovo libro intitolato “La forza sia con te – Cronaca di una missione in Ucraina”. Dopo aver percorso diverse città, domenica 15 marzo sarà a San Vito dei Normanni, nel Brindisino, per presentare il volume. La sua visita rappresenta l’unica tappa in quella regione.

SAN VITO DEI NORMANNI - È in tour da alcune settimane per presentare il suo libro "La forza sia con te – Cronaca di una missione in Ucraina" e domenica 15 marzo sarà a San Vito dei Normanni, unica tappa nel Brindisino: Andrea Iacomini, giornalista e portavoce nazionale di Unicef Italia, sarà il.

