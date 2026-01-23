La guerra vista con gli occhi dei bambini | il portavoce dell' UNICEF Italia Andrea Iacomini presenta ad Avellino La forza sia con te

Andrea Iacomini, portavoce dell’UNICEF Italia, presenta ad Avellino l’evento

Dopo il successo riscosso a Roma e la prima ristampa ottenuta in tempi record, il viaggio di testimonianza di Andrea Iacomini, Portavoce nazionale dell’UNICEF Italia, fa tappa in Irpinia. Domani, 24 gennaio 2026, alle ore 12:00, la cornice storica del Convitto Nazionale "P. Colletta" di Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

“In viaggio con il libro La forza sia con te”: Andrea Iacomini attraversa l’Italia per raccontare l’Ucraina dei bambiniAndrea Iacomini, giornalista e portavoce dell’UNICEF Italia, intraprende un viaggio attraverso l’Italia per presentare il suo nuovo libro, “La forza sia con te.

Leggi anche: UNICEF: “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina”. Presentazione del nuovo libro di Andrea Iacomini

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Viola Ardone: la guerra in Ucraina vista con gli occhi di un bambino; L’orrore della guerra in mostra nei disegni dei bambini di Gaza; Eppure cantavamo... A Roma uno spettacolo teatrale di racconti e musica tra gli anni '30 e '40; Recensione di A Poem for Little Individuals: la guerra dell’Ucraina con la Russia vista attraverso gli occhi della squadra di evacuazione di emergenza.

Ucraina. Card. Zuppi: La guerra vista con gli occhi dei bambini insegna la pace al mondo adultoI bambini ci fanno capire quanto la guerra sia inaccettabile. Dobbiamo vedere la guerra con gli occhi dei bambini e con la fragilità dei bambini per capirla e per combatterla. Tutti possiamo fare ... agensir.it

La Guerra vista dai grandi fotografi Magnum per promuovere e custodire la paceOltre 200 fotografie che attraversano i fronti di guerra, le città distrutte, e la difficile ricostruzione della pace. Sono in esposizione da oggi a Gorizia nella mostra Back to Peace? La Guerra ... rainews.it

Non la solita lettera dal fronte. Niente retorica, niente tristezza: solo un ragazzo che scrive agli amici di ragazze e casini (in tutti i sensi!). La guerra vista con gli occhi di un ventenne. Cartolina in franchigia scritta dal Caporal Maggiore Casali Paolo, in forza facebook