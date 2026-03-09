Crollo credito PMI | Mignanelli guida Klaro con l’IA

Andrea Mignanelli è stato nominato presidente di Klaro, una piattaforma tecnologica che mira a facilitare l’accesso al credito per le piccole imprese italiane. La società si occupa di sviluppare strumenti innovativi, con l’obiettivo di rendere più semplice e rapido il processo di finanziamento. La nomina segna un passo importante per la società nel settore del credito alle PMI.

Andrea Mignanelli assume la presidenza di Klaro, una piattaforma tecnologica dedicata alla semplificazione dell’accesso al credito per le piccole imprese italiane. Questa nomina avviene in un contesto dove i prestiti bancari alle piccole società hanno subito un crollo del 40% tra il 2014 e il 2025. La nuova leadership punta a sfruttare l’intelligenza artificiale per risolvere due nodi critici: la difficoltà di ottenere finanziamenti e la complessità della gestione amministrativa delle risorse. Il nuovo presidente porta con sé trent’anni di esperienza nel settore dei servizi creditizi, avendo lavorato prima presso McKinsey, fondato Jupiter e guidato come amministratore delegato il Gruppo Cerved dal 2019 al 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

