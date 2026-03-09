Crollo a Pegli | via chiusa bus deviano e attesa senza fine

A Pegli, via Diciotto Fanciulli è stata chiusa a causa di un distacco di calcinacci da un voltino, che ha reso necessario bloccare la strada. Le linee degli autobus sono state deviate e si registra un’attesa prolungata per i mezzi pubblici. La situazione ha creato disagi per il traffico veicolare nella zona. La strada rimane chiusa fino a nuovo avviso.

Un distacco di calcinacci da un voltino ha costretto alla chiusura di Via Diciotto Fanciulli a Pegli, generando disagi immediati per il traffico veicolare e le linee dell'Amt. Mentre vigili del fuoco e polizia locale hanno già transennato l'area, la data di riapertura rimane incerta, spingendo il consigliere Filippo Bruzzone a chiedere chiarimenti ufficiali in consiglio comunale. La situazione si è verificata lo scorso 3 marzo, quando un pezzo di calcinacci si è staccato da una struttura in pietra tipica della zona, costringendo alle misure di sicurezza d'emergenza. Le autorità competenti sono intervenute sul posto per mettere in sicurezza l'ambiente circostante, ma non esistono ancora tempistiche certe per la ripresa della circolazione ordinaria.