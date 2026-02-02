Chiusa via dei Fori Imperiali dopo il crollo del pino bus deviati per controlli urgenti agli alberi

Roma ha chiuso via dei Fori Imperiali dopo il crollo di un pino avvenuto ieri. È il terzo caso nella zona dall’inizio dell’anno. La strada è stata interdetta al traffico e i bus sono stati deviati per permettere controlli più approfonditi sugli alberi. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione ha creato disagi per i cittadini e i pendolari. La polizia e i tecnici stanno lavorando per capire se ci siano altri alberi a rischio e per mettere in sicurezza l’area.

