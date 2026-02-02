Chiusa via dei Fori Imperiali dopo il crollo del pino bus deviati per controlli urgenti agli alberi

Roma ha chiuso via dei Fori Imperiali dopo il crollo di un pino avvenuto ieri. È il terzo caso nella zona dall’inizio dell’anno. La strada è stata interdetta al traffico e i bus sono stati deviati per permettere controlli più approfonditi sugli alberi. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione ha creato disagi per i cittadini e i pendolari. La polizia e i tecnici stanno lavorando per capire se ci siano altri alberi a rischio e per mettere in sicurezza l’area.

Dopo il crollo del pino chiusa via dei Fori Imperiali fino al 23 del 6 gennaio

A seguito del crollo di un grande pino secolare avvenuto ieri sera, via dei Fori Imperiali è stata chiusa al traffico da questa mattina alle 7.

Crollo del pino ai Fori Imperiali: chiusa la strada anche ai pedoni

Questa mattina via dei Fori Imperiali rimane chiusa al traffico e ai pedoni dopo il crollo di un pino avvenuto domenica pomeriggio.

