Cristina Colturi tragedia in parapendio a Tenerife | gli organi della 28enne salvano due vite

Cristina Colturi, 28 anni di Castelnuovo Bozzente, ha perso la vita in un incidente di parapendio a Tenerife. La giovane aveva deciso di trasferirsi nell’isola per motivi personali e aveva praticato parapendio in diverse occasioni. Dopo l’incidente, i suoi organi sono stati donati e due persone hanno ricevuto un trapianto. La tragedia ha suscitato molta attenzione nella comunità locale e tra chi la conosceva.

Chi era Cristina Colturi e perché aveva scelto di vivere a Tenerife. La storia di Cristina Colturi, 28 anni, originaria di Castelnuovo Bozzente in provincia di Como, è una di quelle che lasciano un segno profondo. Un'esistenza giovane, inquieta nel senso più nobile del termine, guidata da una curiosità quasi nomade verso il mondo. Cristina non era il tipo di persona che si accontentava di un orizzonte limitato. Negli ultimi anni aveva vissuto in diverse città europee, cercando un luogo dove fermarsi davvero. Quel luogo lo aveva trovato alle Canarie, a Tenerife, dove un anno fa aveva deciso di trasferirsi insieme al fidanzato. L'isola l'aveva conquistata subito: il contrasto tra il nero delle rocce vulcaniche e i colori violacei delle bouganville, il clima mite dell'"eterna primavera", la possibilità di vivere all'aria aperta ogni giorno.

