Pescara | ordinanze Cenerentola crollo del 70% e locali in crisi

A Pescara, le ordinanze note come Cenerentola hanno causato un calo del 70% nelle attività dei locali della zona e hanno contribuito alla crisi del settore. Le videointerviste realizzate da Sinistra Italiana-Avs hanno evidenziato come questa misura abbia influenzato negativamente la vita notturna e l’economia locale. La situazione si presenta particolarmente difficile per gli esercizi commerciali coinvolti.

Le videointerviste promosse da Sinistra Italiana-Avs a Pescara Vecchia hanno messo in luce il drammatico impatto delle ordinanze Cenerentola sulla vita notturna e sul tessuto economico della zona. Gli imprenditori intervistati denunciano un crollo del fatturato tra il 60% e il 70%, mentre i giovani lamentano la perdita di spazi di aggregazione. L'iniziativa, lanciata in vista delle elezioni parziali dell'8 e del 9 marzo, chiede di riaccendere la socialità e la cultura in una città che rischia di diventare un deserto. La campagna elettorale per le imminenti consultazioni del prossimo weekend vede Sinistra Italiana-Avs al fianco del candidato sindaco del centrosinistra.