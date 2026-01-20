Aziende famiglia e futuro alla Cattolica un confronto su welfare aziendale e crisi demografica

Venerdì 30 gennaio, presso la Sala Congressi G. Piana dell’Università Cattolica di via Emilia Parmense 84, si svolgerà l’evento

Venerdì 30 gennaio dalle ore 15 alle 19 alla Sala Congressi G.Piana dell'Università Cattolica in via Emilia Parmense 84 si terrà l'evento "Aziende in rete: più famiglia, più futuro".L'evento è organizzato dall'associazione Nazionale Famiglie Numerose, in collaborazione con la Confederazione.

Morire da invisibili: “Dalla crisi della famiglia a quella del welfare. E’ l’indifferenza normalizzata”Un episodio inquietante a Firenze solleva riflessioni sulla crisi del welfare e sull'indifferenza sociale.

Strasburgo pensa alla crisi demografica? No, ma vuol far pagare ai cittadini i viaggi per abortire in altri Stati UeMentre l'Europa affronta sfide demografiche, alcune forze politiche nel Parlamento europeo puntano a far ricadere sui cittadini il peso dei viaggi necessari per abortire in altri Paesi Ue.

Argomenti discussi: Nissim (Bolton): Il futuro di Rio Mare e Collistar? In famiglia, con mio figlio Leone ci sarà continuità; La famiglia di Rocco Commisso: la moglie Catherine, i figli Marisa e Giuseppe. Il futuro delle aziende nelle loro mani; Costruiamo insieme un futuro luminoso per Gioele; 103 STRATEGIA E TERRITORIO di e con Marco Genova.

La famiglia di Rocco Commisso: la moglie Catherine, i figli Marisa e Giuseppe. Il futuro delle aziende nelle loro mani - La morte del patron viola e gli scenari futuri. Un patrimonio importante da amministrare. L’azienda in Usa ha 4mila dipendenti, come ricordò la stessa consorte in una intervista a La Nazione ... msn.com

StabilitÃ : Rosolen, societÃ e famiglia al centro del futuro del FVG - Trieste, 12 dic - Oggi abbiamo illustrato una manovra che - con 262 milioni - guarda con decisione al futuro della nostra regione, mettendo al centro un forte sostegno alla famiglia, la scuola, ... ilgazzettino.it

[aziende e imprenditori] WELFARE AL FEMMINILE: TRA OCCUPAZIONE E CONCILIAZIONE proposte per una conciliazione tra lavoro e famiglia al femminile che possono rientrare in iniziative per la promozione del benessere in famiglia come in piani di we facebook