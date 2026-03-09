Crisi in Iran Tajani | E' finita l' emergenza per i turisti nell' area del Golfo

L'emergenza per i turisti italiani che desideravano tornare dall’area del Golfo è terminata, secondo quanto annunciato da un rappresentante ufficiale. La situazione che aveva creato preoccupazioni per i viaggi di ritorno è stata risolta, consentendo ai cittadini italiani di pianificare il rientro senza ulteriori ostacoli. Nessun dettaglio sulle modalità o sui tempi di ripresa è stato comunicato in questa fase.

E' finita l'emergenza per i turisti italiani che volevano tornare in Italia dall'area del Golfo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Tajani dopo la riunione quotidiana con gli ambasciatori dell'area sottolineando che resta il problema per gli italiani che devono tornare da Malè, mentre abbiamo risolto a Colombo. «Non ci sono più italiani che vogliono tornare in Italia dai paesi del Golfo, restano i residenti per i quali abbiamo lasciato i rinforzi inviati nelle diverse sedi delle ambasciate e dei consolati per assistere gli italiani qualora dovesse esserci un peggioramento della situazione».