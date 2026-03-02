Iran Tajani al Senato | Oltre 70mila italiani nell’area crisi a rischio espansione potrebbe durare settimane

Il ministro degli Esteri ha riferito al Senato che oltre 70.000 italiani si trovano nell’area del Golfo, Israele e Iran. Ha anche evidenziato che la crisi potrebbe protrarsi per diverse settimane e che la presenza italiana in questa regione è significativa. Tajani ha fornito un quadro aggiornato sulla situazione, senza entrare in dettagli sulle cause del conflitto.

La presenza italiana tra Golfo, Israele e Iran. Nel corso dell'informativa al Senato, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha delineato un quadro dettagliato della presenza italiana nella regione mediorientale scossa dal conflitto tra Iran e Israele. Attualmente oltre 70mila connazionali si trovano tra Golfo Persico e Paesi limitrofi: circa l'80% sono residenti stabili, mentre la restante parte è composta da lavoratori temporanei, militari, turisti, studenti e pellegrini. Solo tra Dubai e Abu Dhabi si contano circa 30mila italiani. In Israele vivono circa 20mila cittadini con passaporto italiano. Comunità numerose sono presenti anche negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, Kuwait, Oman e Bahrein.

