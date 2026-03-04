Crisi Hoepli situazione preoccupante | i lavoratori chiedono un incontro urgente con il sindaco Sala

I sindacati hanno richiesto un incontro immediato con il sindaco di Milano e l'assessore al Lavoro per discutere della crisi della libreria Hoepli, che si trova in una situazione considerata preoccupante. La richiesta arriva in seguito alle difficoltà finanziarie e alle tensioni che coinvolgono i lavoratori. La questione rimane aperta e ancora senza una soluzione definitiva.

Milano – I sindacati chiedono "un incontro urgente" con il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore al Lavoro Alessia Cappello sulla crisi della Hoepli. "Il futuro della storica casa editrice e della libreria Hoepli verrà deciso nei prossimi giorni - scrivono nella lettera all'Amministrazione le rappresentanze milanesi di Cgil, Cisl e Uil -. L'atteggiamento tenuto dall'azienda al tavolo sindacale del 18 febbraio, unito al silenzio seguito alla riunione del Cda, prefigura un disimpegno da parte della proprietà, indisponibile a continuare nel farsi carico dei costi imprenditoriali dell'attività. La conflittualità familiare in seno alla compagine sociale rende sempre più concreto il rischio di una liquidazione volontaria, che pregiudicherebbe l'integrità del marchio e del catalogo, ma soprattutto il futuro della libreria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

