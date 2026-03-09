Il ministro degli Esteri ha annunciato che l’emergenza per i rimpatri di cittadini italiani in Iran è terminata, con la ripresa di numerosi voli di linea che facilitano il ritorno. Solo nelle Maldive si registrano ancora alcune criticità, mentre nel resto della regione la situazione sembra essere sotto controllo. La comunicazione arriva mentre le operazioni di rimpatrio continuano a ritmo sostenuto.

“Per quanto riguarda i cittadini italiani, la situazione migliora di ora in ora grazie alla ripresa di molti voli di linea; direi, quindi, che l’emergenza è ormai superata. L’unico punto ancora critico sono le Maldive: lì non c’è un conflitto, ma molti connazionali stanno cercando di rientrare e i voli ordinari non sono ancora sufficienti a smaltire tutte le richieste in tempi rapidi. Per questo stiamo rinforzando la nostra organizzazione a Malé, dove sono arrivati nuovi funzionari e Carabinieri, ed è in arrivo anche l’ambasciatore. Mentre la situazione a Colombo è stata risolta, quella in Thailandia si sta gradualmente normalizzando. Nel resto delle aree interessate, pur rimanendo un quadro preoccupante a causa degli attacchi in corso, non ci sono altri italiani che chiedono di rientrare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Tajani: “Su rimpatri emergenza finita, criticità solo nella Maldive"

Articoli correlati

Rientrati tutti gli italiani dal Golfo, l’annuncio di Tajani: «Emergenza finita, ma resta il problema Maldive»Può considerasi finita l’emergenza per i turisti italiani che erano rimasti bloccati nell’area del Golfo.

Crisi in Iran, Tajani: "E' finita l'emergenza per i turisti nell'area del Golfo"E’ finita l’emergenza per i turisti italiani che volevano tornare in Italia dall’area del Golfo.

Tutti gli aggiornamenti su Iran Tajani Su rimpatri emergenza...

Temi più discussi: Guerra Iran, Tajani: Oltre 20mila rimpatri da inizio crisi. Hormuz minaccia economia; Iran, Tajani: domani rientreranno i 200 studenti minorenni. Crosetto: si teme effetti sui prezzi e aumento costo trasporti fino al 40%; Tajani: 20mila italiani rimpatriati, chiuso Stretto Hormuz; Rimpatri dai Paesi del Golfo, per Francesco Battistoni (FI) è merito di Antonio Tajani in risposta alle polemiche dell'opposizione.

Iran, Tajani: «Su rimpatri emergenza finita, criticità solo nella Maldive»(LaPresse) «Per quanto riguarda i cittadini italiani, la situazione migliora di ora in ora grazie alla ripresa di molti voli di linea; direi, quindi, che l’emergenza è ormai superata. L’unico punto an ... msn.com

Iran, Tajani: Rimpatriati oltre 20mila italiani, la guerra non finirà in tempi rapidiDall'inizio della crisi in Iran sono stati rimpatriati oltre 20mila italiani. Lo ha reso noto oggi, sabato 7 marzo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani che aveva stimato nei giorni scorsi in 100 ... adnkronos.com

La posizione del governo rispetto a quanto accade in Iran: mercoledì la premier è attesa in Parlamento. Lo scontro politico sulla guerra finisce per pesare anche sul referendum giustizia. Nello Sky Cube con Stefania Pinna c’è Andrea Bonini - facebook.com facebook

#TG2000 - Boom vendita #armi, Europa triplica gli acquisti #9marzo #Iran #Khamenei #USA #Hormuz #IranIsraelWar #Libano #Katz #IranWar #Teheran #MedioOriente #pasdaran #Trump #Netanyahu #Israele #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com