Trasporto pubblico Cacciotto denuncia | Autobus in aumento ma interi quartieri restano isolati

Il presidente della Terza Municipalità di Messina, Alessandro Cacciotto, evidenzia come l’aumento dei mezzi pubblici non abbia migliorato la copertura nei quartieri più isolati. In particolare, il tratto tra Camaro e Bordonaro resta senza un servizio di linea stabile, lasciando molte aree inaccessibili. Questa situazione solleva la questione dell’effettiva efficacia del trasporto pubblico e della necessità di interventi mirati per garantire collegamenti più equi e diffusi.

"Più autobus, ma non per tutti". È la denuncia del presidente della Terza Municipalità di Messina, Alessandro Cacciotto, che torna a puntare l'attenzione sulla mancanza di collegamenti di trasporto pubblico nel lungo versante che unisce Camaro a Bordonaro, da anni privo di un servizio di linea.

