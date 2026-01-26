Frana a Niscemi evacuati interi quartieri | centinaia di famiglie fuori casa

A Niscemi, alcune zone sono state evacuate a causa di una frana che ha interessato interi quartieri. Centinaia di famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni in via precauzionale. L’emergenza coinvolge le aree di Sante Croci, Trappeto e via Popolo, mentre le autorità monitorano la situazione e coordinano le operazioni di sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Emergenza in espansione, scatta l’evacuazione di Sante Croci, Trappeto e via Popolo. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la frana continua ad avanzare e la situazione resta critica. Il movimento del terreno si è esteso fino a coinvolgere interi quartieri, in particolare Sante Croci, Trappeto e via Popolo, costringendo le autorità a disporre l’evacuazione immediata delle abitazioni. Sono state allontanate circa 300 famiglie, per un totale di quasi 1.000 persone, molte delle quali sono state ospitate in altre case disponibili e in un palazzetto dello sport. Per motivi di sicurezza, oggi le scuole restano chiuse. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Frana a Niscemi, evacuati interi quartieri: centinaia di famiglie fuori casa Approfondimenti su frana niscemi Sicilia senza pace, frana a Niscemi: da Palermo centinaia di brandine per gli evacuati Una frana nel torrente Benefizio a Niscemi ha causato l’evacuazione di oltre 500 persone, che questa notte trovano rifugio al Palasport Pio La Torre. Enorme frana minaccia Niscemi, case a rischio: evacuati abitanti Una vasta frana si è verificata domenica 25 gennaio nei pressi di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su frana niscemi Argomenti discussi: Evacuazione di circa 500 persone per la frana a Niscemi; Peggiora la frana a Niscemi, in Sicilia. Il sindaco: Situazione drammatica; Evacuate 500 persone per una frana a Niscemi; Niscemi, la frana scende verso valle. Evacuate mille persone, rischio isolamento per il paese. Niscemi, si allarga il fronte della frana: oltre mille sfollati, interi quartieri evacuati, scuole chiuse. «Sta crollando mezza città»«Sta crollando mezza città». È con queste parole che Il vice presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola che descrive la tragica frana che ... ilmessaggero.it A Niscemi cresce la paura per la la frana, famiglie evacuate e case sull'orlo del precipizioA Niscemi la situazione è gravissima: famiglie costrette a lasciare le case, decine di edifici sull'orlo del precipizio mentre il maltempo contribuisce ad allargare la frana (ANSA) ... ansa.it #TG2000 - Il maltempo. A Niscemi, in Sicilia, mille persone evacuate. Frana gigantesca tra Arenzano e Genova. #26gennaio #Maltempo #Niscemi #cicloneHarry #allertameteo #Harry #Sicilia #Sardegna #Calabria #Musumeci #ProtezioneCivile #TV2000 @vi - facebook.com facebook Le incredibili immagini della #frana che in queste ore sta colpendo la città di #Niscemi (Caltanissetta), in Sicilia. Il fronte di distacco si estende per 4 km e sta mettendo a rischio interi quartieri della città. La Protezione Civile ha già evacuato più di 1.000 person x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.