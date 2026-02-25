Cortona l’educazione ai sentimenti riparte da scuola con la seconda edizione di Rinascimento d’amore

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Cortona, l’educazione ai sentiment i riparte da scuola con la seconda edizione di Rinascimento d’amore. Gli incontri dello psicoterapeuta Stefano Pieri con gli istituti scolastici Signorelli e Vegni: u na Psico-Card per tutti Conoscere le proprie emozioni, imparare a gestirle e a condividerle. Insegnare a rispettare i sentimenti altrui e a costruire relazioni positive. Sono gli obiettivi della seconda edizione di «Rinascimento d’amore», il format a metà fra teatro e lezione frontale condotto dallo psicoterapeuta Stefano Pieri che si è concluso il 24 e 25 febbraio al Centro convegni Sant’Agostino. Si tratta di un progetto innovativo che ha preso il via con incontri nelle classi terze e quarte degli istituti d’istruzione superiore «Luca Signorelli» e «Angelo Vegni». «Il progetto - dichiarano i l sindaco di Cortona Luciano Meoni e l’assessore all’Istruzione, Silvia Spensierati - nasce dall’esigenza, sempre più evidente nelle scuole, di offrire ai ragazzi uno spazio sicuro in cui riflettere sulle proprie emozioni, sulle dinamiche affettive e sul ruolo del rispetto reciproco nella costruzione dell'identità personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

