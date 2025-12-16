Concertone di Natale maratona delle band fanesi | la seconda edizione è al Politeama

Il concertone di Natale di Fano torna con la sua seconda edizione al Politeama, portando sul palco le band fanesi in una maratona musicale che promette emozioni e coinvolgimento. Dopo il successo dell’edizione precedente, l’evento si conferma come un momento di aggregazione e festa, con un programma ricco di musica e atmosfere natalizie.

© Ilrestodelcarlino.it - Concertone di Natale, maratona delle band fanesi: la seconda edizione è al Politeama Fano (Pesaro e Urbino), martedì 16 dicembre 2025 – L'anno scorso era stato un lungo abbraccio musicale, quasi sei ore filate tra applausi ed emozioni, nel teatro della Fortuna: una maratona natalizia di 12 band con quell'aria un po' più compassata, da platea che ascolta e si lascia attraversare dalle note. Quest'anno il Concertone di Natale cambia pelle, senza perdere il cuore. Torna a Fano per la seconda edizione, ma lo fa con una formula più snella, mobile, "smart": un palco che accende la festa e un pubblico che può anche muoversi, ballare, vivere la serata con un'energia diversa. L'appuntamento è per mercoledì 17 dicembre 2025 alle 20.

