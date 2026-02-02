Cricket l’Italia supera anche in Canada nella penultima amichevole prima della Coppa del Mondo T20
L’Italia di cricket vince anche in Canada e si avvicina alla Coppa del Mondo T20. Nell’ultima amichevole prima del grande appuntamento, gli azzurri hanno battuto il Canada con un punteggio di 1564 in 20 overs, confermando il buon stato di forma. La squadra italiana si prepara con fiducia alla rassegna iridata, puntando a migliorare ancora prima di arrivare in Australia.
Continua senza intoppi la marcia dell’ Italia nella preparazione verso la Coppa del Mondo T20 di cricket: nella penultima amichevole prima della rassegna iridata, giocata al Chidambaram Stadium di Chennai, in India, infatti, gli azzurri inanellano la terza vittoria consecutiva, superando il Canada con lo score di 1564 (20.0)-1466 (20.0), imponendosi per 10 runs. Il Canada vince il sorteggio e sceglie di lanciare, ma l’Italia risponde con un’ottima trama offensiva mantenendo l’elevato Run Rate di 7.80. I nordamericani riescono a far cadere solo 4 wickets, così gli azzurri vanno in fondo all’innings d’attacco e chiudono, al termine dei 20 overs, a quota 156 runs. 🔗 Leggi su Oasport.it
