Cricket l’Italia cede all’Irlanda nella prima amichevole verso la Coppa del Mondo T20

L’Italia cede all’Irlanda nella prima delle tre amichevoli T20 International di cricket maschile, giocata nell’ambito di una tournée bilaterale al Sevens Stadium di Dubai, in preparazione alla Coppa del Mondo: gli azzurri cedono per 3 wickets agli irlandesi, che si impongono per 1197 (19.3)-11810 (18.1). La Nazionale italiana vince il sorteggio e sceglie di attaccare, offrendo una buona prestazione con un run rate di 6.50, chiudendo leggermente anzitempo la propria prova, dato che i 10 wickets cadono dopo 18.1 overs dei 20 previsti, con gli azzurri che si fermano a quota 118 runs. L’Irlanda prova a scardinare la difesa azzurra, che però contiene gli attacchi degli avversari, fermandosi alla fine ad un run rate di 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

Cricket, l’Italia giocherà tre amichevoli a Dubai in preparazione alla Coppa del Mondo T20L’Italia parteciperà a una serie di tre amichevoli T20 International a Dubai, dal 23 al 26 gennaio 2026, in vista della Coppa del Mondo T20 di febbraio.

