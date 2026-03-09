Cremonese furiosa | Rigore negato e Var assente è una grave mancanza di rispetto

La Cremonese ha espresso forte disappunto dopo la partita, denunciando un rigore non concesso e l’assenza del controllo Var durante momenti cruciali dell’incontro. La squadra ha definito questa situazione una grave mancanza di rispetto e ha criticato aspramente le decisioni arbitrali che hanno influenzato il risultato finale. La discussione si è concentrata sulla gestione delle chiamate durante il match, che hanno suscitato reazioni intense.

"> Il Caso Arbitralità della Cremonese: L’Amarezza per un Rigore Non Assegnato. Il clima in casa Cremonese è teso dopo l’incidente arbitrale che ha suscitato molte polemiche al termine della partita contro il Lecce. La squadra lombarda ha manifestato la propria contrarietà riguardo a un presunto calcio di rigore non concesso nei momenti finali dell’incontro, una decisione che secondo il club avrebbe avuto un impatto significativo sull’esito della partita, cruciale per la lotta per la salvezza. In particolare, il club punta il dito contro il mancato intervento del VAR durante un episodio che ha coinvolto il giocatore Sanabria nei tempi supplementari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Collera Cremonese, parla il ds Giacchetta: Rigore negato a Sanabria contro il Lecce? Il Var doveva intervenireFa discutere il calcio di rigore non concesso alla Cremonese al 96' in trasferta contro il Lecce per un contatto tra Gaby Jean e Sanabria. A fine gara, ai microfoni di Dazn, è intervenuto il direttore ... msn.com

Lecce, Sticchi Damiani sul rigore negato alla Cremonese: Nessun fallo. Contatto inesistenteDopo la fondamentale vittoria ottenuta dal Lecce sulla Cremonese con il risultato di 2-1, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato ai canali ufficiali del club ... firenzeviola.it

: “ , !” Scoppia la polemica dopo Lecce-Cremonese! Il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta si presenta ai microfoni di DAZN schifato e furio - facebook.com facebook

#cremonese , la furia del ds #Giacchetta: “Ci sentiamo derubati di un calcio di rigore che sarebbe stato decisivo. A Torino all’ultimo minuto non ci è stato dato un calcio di rigore e oggi la storia si ripete. Abbiamo subito un’ingiustizia” #LecceCremonese x.com