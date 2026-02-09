La sconcertante teoria di Adani sul rigore negato a Cabal | Il VAR non ha rivisto tutta l'azione

Lele Adani ha spiegato in tv che il rigore negato a Cabal non è stato rivisto dal VAR perché, secondo lui, l’azione non è stata analizzata a fondo. L’episodio, durante Juve-Lazio, ha fatto discutere: tutti hanno visto il fallo su Cabal, ma il VAR ha deciso di non intervenire, lasciando i giocatori e i tifosi sbigottiti. Adani ha preso posizione, sostenendo che in realtà ci sarebbero stati altri dettagli che il VAR avrebbe dovuto considerare. La sua teoria ha scatenato molte reazioni sui social e tra gli

L'intervento di Gila su Cabal in Juve-Lazio in occasione della rete annullata a Koopmeiners è apparso falloso per tutti ma non per Guida il VAR, aprendo ad una teoria che Lele Adani ha espresso in diretta TV, tanto originale quanto disorientante: "Vi dico io cos'è accaduto. il VAR si è fermato solo sull'ultimo episodio del fuorigioco non ha rivisto l'intera azione".

