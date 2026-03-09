Cremella si oppone alla mega batteria | tremila firme in paese contro il progetto per stoccare energia

A Cremella, in provincia di Lecco, sono state raccolte circa tremila firme da parte dei cittadini che si oppongono alla realizzazione di una grande batteria di accumulo energetico. Il progetto prevede l’installazione di sessanta strutture di grandi dimensioni, alte quattro metri e lunghe sei, destinate a stoccare energia e a fornire elettricità a circa trenta mila famiglie.

Cremella (Lecco), 9 marzo 2026 – Sessanta pile ricaricabili formato gigante, lunghe sei metri e alte quattro, in grado di accumulate e fornire energia a 30mila famiglie. È il Bees, Battery energy storage system, un impianto di accumulo di energia elettrochimico. Verrà realizzato all ’Isola, in un’area agricola, su una superficie di oltre 14mila metri quadrati, che diventerà così una sorta di maxi batteria. Serve appunto per stoccare energia prodotta con fonti rinnovabili da immettere poi in rete quando occorre: l’energia elettrica diventa chimica per essere conservata e poi torna di nuovo elettrica per essere utilizzata d’estate quando i condizionatori vanno “a palla”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremella si oppone alla mega batteria: tremila firme in paese contro il progetto per stoccare energia Cinque anni dall’omicidio Attanasio, il senatore Lombardo: “La maggioranza si oppone a una commissione d’inchiesta. Una scelta politica contro il diritto alla verità”Sostenere la Commissione parlamentare d’inchiesta per continuare a chiedere verità e giustizia per l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere di... Leggi anche: "Cantieri fermi e zero spazi". Consegnate quasi tremila firme per salvare la Alighieri-Pascoli Approfondimenti e contenuti su Cremella si oppone alla mega batteria.... Argomenti discussi: Cremella si oppone alla mega batteria: tremila firme in paese contro il progetto per stoccare energia. Cremella: perchè dire NO anche alle tecnologie indispensabili alla transizione green?Gentile Redazione,ho letto con attenzione il vostro articolo sull’opposizione al progetto di impianto di accumulo energetico (BESS) ... casateonline.it Cremella, impianto BESS: il Comune ribadisce il suo NO. Quasi 3mila le firme raccolteIl procedimento risulta ancora in corso, dunque le novità ad oggi non sono moltissime. Tenendo fede però, alla ... casateonline.it