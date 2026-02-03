Sedici giorni dopo aver avviato la petizione, quasi 2.800 cittadini di Città di Castello chiedono di salvare la scuola Alighieri-Pascoli. Le firme sono state consegnate prima all’amministrazione comunale, poi direttamente al commissario. La mobilitazione mira a bloccare i lavori di ristrutturazione e a mantenere gli spazi attuali, mentre il problema del dimensionamento scolastico diventa un tema caldo anche a livello regionale. La protesta si fa sentire forte, con una posizione chiara contro le decisioni prese finora.

Una petizione con 2.800 firme prima depositata in Comune, poi portate direttamente al commissario. Il dimensionamento scolastico a Città di Castello arriva sui tavoli regionali con un’opposizione netta e documentata. Nel pomeriggio di ieri a Perugia, il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri hanno incontrato Ernesto Pellecchia, commissario ad acta e neo direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, per esporre "l’impossibilità tecnica di attuare l’accorpamento della Alighieri-Pascoli ai due circoli didattici, come previsto dal decreto del 28 gennaio scorso". Il cuore della contestazione risiede nella paralisi del cantiere della media Dante Alighieri, bloccato da oltre un anno e nella mancata risposta da parte di Invitalia e del Ministero dell’Istruzione circa la ripartenza dei lavori per il nuovo plesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Cantieri fermi e zero spazi". Consegnate quasi tremila firme per salvare la Alighieri-Pascoli

Le scuole Pascoli e Alighieri di Città di Castello saranno chiuse come sedi autonome e unite ad altri circoli didattici.

