Cinque anni dall’omicidio Attanasio il senatore Lombardo | La maggioranza si oppone a una commissione d’inchiesta Una scelta politica contro il diritto alla verità

Il senatore Lombardo critica la decisione della maggioranza di opporsi alla creazione di una commissione d’inchiesta, ritenendo che questa scelta sia politica e ostacoli il diritto alla verità. Cinque anni dopo l’omicidio di Attanasio, si insiste sulla necessità di fare luce sui fatti e di ottenere risposte chiare. La richiesta di una commissione mira a approfondire le circostanze e a garantire giustizia alle vittime. La questione resta aperta e al centro del dibattito pubblico.

Sostenere la Commissione parlamentare d’inchiesta per continuare a chiedere verità e giustizia per l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l’autista del programma Alimentare Mondiale (Pam) Mustapha Milambo. È questo l’auspicio, nel quinto anniversario dal mortale agguato nella Repubblica Democratica del Congo, di Marco Lombardo, senatore del gruppo misto tra le fila di Azione, nonché membro – fra le altre cose – della “Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani”. Il senatore Lombardo è primo firmatario del disegno di legge per l’istituzione di una commissione sulle morti dell’ambasciatore Attanasio, di Iacovacci e anche del cooperante Mario Paciolla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

