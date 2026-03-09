Crash test e simulatori di incidenti in piazza Maggiore a Bologna | sicurezza stradale per i giovani

A Bologna, in piazza Maggiore, sono stati organizzati test di crash e dimostrazioni di simulatori di incidenti, rivolti ai giovani. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulla sicurezza stradale attraverso attività pratiche e dimostrative, coinvolgendo studenti e cittadini. L'evento si svolge il 9 marzo 2026 e fa parte di una campagna di comunicazione dedicata alla responsabilità sulla strada.

Bologna, 9 marzo 2026 - ‘Sulla strada con responsabilità’. La campagna di comunicazione della Regione e dell’Osservatorio per la sicurezza stradale arriva in piazza Maggiore per sensibilizzare i bolognesi, a partire dai più giovani, con simulatori, crash test, content creator e gli assessori Irene Priolo e Michele Campaniello. Dalla macchina che imita i crash test alla Smart che si ribalta per insegnare come uscire dal veicolo in condizioni di emergenza, fino a un percorso a ostacoli da percorrere con occhiali del tutto particolare in grado di ‘rallentare’ e confondere i sensi. Simulazioni di crash test in piazza Maggiore a Bologna: video Le parole degli assessori, dati sconfortanti sugli incidenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

