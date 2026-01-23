Clamoroso Williams niente test a Barcellona | avrebbe fallito i crash test

Il team Williams, con motorizzazione Mercedes, non parteciperà ai test di Barcellona a causa di problemi riscontrati durante i crash test. La mancanza di omologazione, dovuta a difficoltà con il telaio, impedisce alla FW48 di essere presente nei cinque giorni di test al Montmelò. La situazione evidenzia le sfide tecniche che possono influenzare la preparazione delle scuderie in vista della nuova stagione di Formula 1.

A pochi giorni dal via dei test pre-stagionali di Barcellona, arriva la prima clamorosa sorpresa del 2026: la Williams ha annunciato che salterà il debutto al Montmelò e non prenderà parte ai cinque giorni in pista al fianco degli avversari. Un’assenza che rappresenta per la squadra di Grove un deficit enorme all’inizio di un campionato rivoluzionario come il 2026. Il team, motorizzato Mercedes, avrebbe infatti fallito i crash test FIA, necessari per permettere ai piloti di scendere in pista in qualsiasi test ufficiale organizzato dalla Federazione. La squadra capitanata dal team principal James Vowles avrebbe infatti riscontrato importanti problemi al telaio di questa nuova vettura, la prima del ciclo regolamentare alle porte, e senza omologazione della FW48 sarà impossibile per Alex Albon e Carlos Sainz debuttare a Barcellona: “Il team al posto dei test a Barcellona – fanno sapere in un comunicato - condurrà una serie di test, tra cui un programma VTT la prossima settimana con la vettura 2026, per prepararsi al primo test ufficiale in Bahrain e alla prima gara della stagione a Melbourne”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

