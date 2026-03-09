Crans-Montana indagato anche il sindaco

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese. La procura sta indagando sull’incendio di Capodanno avvenuto a Le Constellation, che ha provocato la morte di 41 persone, tra cui sei ragazzi italiani. La notifica è stata formalizzata nei suoi confronti nell’ambito delle verifiche sul tragico episodio.

(Adnkronos) – Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese che indaga sull'incendio di Capodanno a Le Constellation costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. Lo rende noto il quotidiano 24 Heures ricordando che a fine gennaio era stata presentata una denuncia.

