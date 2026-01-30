Crans Montana nessun controllo per un locale su due Indagato anche il capo della sicurezza comunale

A Crans-Montana un locale su due non ha nessun controllo. La procura di Sion ha aperto un’indagine e ha iscritto nel registro degli indagati anche il capo della sicurezza comunale, Ken Jacquemoud, che dal 2019 al 2024 si occupava proprio della sicurezza del Comune. La situazione ha sollevato molte preoccupazioni tra residenti e visitatori, anche perché ancora non è chiaro come si siano potuti verificare questi controlli mancanti.

Non soltanto Ken Jacquemoud, responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana dal 2019 al 2024, e oggi a capo dello stesso settore per la valle dell'Illiez, la procura di Sion, che indaga per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi, a carico dei titolari del bar dove il primo gennaio sono morte 40 persone e altra 116 sono rimaste ferite, dopo Jacques e Jessica Moretti, ha messo sotto accusa anche Christophe Balet, il funzionario che ha preso il posto di Jecquemoud e che lo scorso 3 gennaio ha trasmesso alla polizia, su richiesta della procura, la documentazione relativa a permessi, autorizzazioni e ispezioni dell'edificio sede del Constellation.

