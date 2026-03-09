Anche il sindaco di Crans-Montana è indagato per l’incendio del Constellation

Il sindaco di Crans-Montana è stato inserito tra le persone indagate per l’incendio del locale Constellation. Nicolas Féraud dovrà rispondere di aver omesso controlli sulla sicurezza nel locale durante la notte dell’incendio. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore e fa parte di un procedimento giudiziario in corso.

Nicolas Féraud dovrà rispondere per i mancati controlli sulla sicurezza nel locale dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone Nicolas Féraud, il sindaco di Crans-Montana, è stato indagato dalla procura svizzera del Canton Vallese che sta ricostruendo le responsabilità dell’incendio divampato nella notte di Capodanno al Constellation, dove sono morte 41 persone e ne sono rimaste ferite 115. Il sindaco dovrà spiegare come mai dal 2019 al 2025 nessun funzionario del comune aveva controllato le misure di sicurezza all’interno del locale. L’incendio si è sviluppato all’1:30 della notte di Capodanno nel seminterrato, dove moltissime ragazze e ragazzi stavano festeggiando. 🔗 Leggi su Ilpost.it

