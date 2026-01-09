Crans-Montana l’ombra del riciclaggio negli affari dei Moretti | patrimonio al setaccio

Crans-Montana è al centro di un'indagine che coinvolge la famiglia Moretti, sospettata di riciclaggio e conflitti di interesse nel contesto degli affari locali. Le autorità municipali stanno esaminando attentamente le attività e le responsabilità legate alla gestione delle strutture pubbliche, tra cui il tragico incidente presso Le Constellation. Questa situazione solleva interrogativi sulla trasparenza e la gestione del patrimonio associato ai Moretti.

Crans-Montana – L’impero dei Moretti finisce ora al setaccio e le autorità municipali entrano nella bufera: sulla strage dei ragazzi dentro Le Constellation si allunga l’ombra del riciclaggio e dei conflitti d’interesse dei responsabili della sicurezza. Nelle scorse ore polizia e guardia di finanza si sono presentate al Senso e a Le Vieux Chalet, gli altri due ristoranti chiusi dopo il rogo e controllati da quattro società riconducibili a Jacques e Jessica Moretti. Sono stati prelevati bilanci e registri di cassa: gli inquirenti vogliono chiarire la disponibilità finanziaria che ha permesso ai proprietari investimenti considerati fulminei e da capogiro, fondati più sui contanti che sui mutui bancari, verificando la discrepanza tra fatturati e valore reale degli immobili acquisiti, oltre alla differenza tra somme dichiarate negli atti notarili e prezzi di mercato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

CRANS-MONTANA, LA STRAGE DEGLI INNOCENTI Su #GENTE, in edicola oggi, il commento del Presidente SIMA - Medicina Ambientale, #AlessandroMiani, sulla strage di #CransMontana e sul rischio che #tragedie simili possano verificarsi anche in #Italia - facebook.com facebook

La procura di Roma avvia un'indagine sulla strage di Crans-Montana. Procedimento per incendio e omicidio colposo #ANSA x.com