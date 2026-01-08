A Crans-Montana, Jacques Moretti e sua moglie Jessica sono sotto indagine in relazione alla strage di Capodanno al Constellation. Mentre attendono il prossimo interrogatorio della procura vallese, i media approfondiscono anche la presunta amicizia tra Moretti e un imprenditore corso coinvolto in un procedimento per riciclaggio e associazione per delinquere.

In attesa di essere nuovamente interrogati dalla procura vallese, sui coniugi Jacques e Jessica Moretti – titolari del Constellation di Crans-Montana, il bar-discoteca teatro della strage di Capodanno – “indagano” i giornalisti. Cronisti francesi, svizzeri e italiani stanno, tessera dopo tessera, ricostruendo il mosaico di che restituisce una storia personale e imprenditoriale segnata da ombre, precedenti giudiziari e interrogativi ancora aperti. Al centro dell’inchiesta ci sono Jacques e Jessica Moretti, i coniugi corsi proprietari del locale, oggi indagati dalla procura cantonale per incendio colposo, lesioni personali e omicidio colposo plurimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Crans Montana – Jacques Moretti e la presunta amicizia con l'imprenditore corso "sotto processo per riciclaggio e associazione per delinquere"

