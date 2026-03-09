Crans-Montana clamorosa svolta | indagato il sindaco accuse pesantissime

A Crans-Montana, il sindaco è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sul rogo del discobar Constellation, avvenuto la notte di Capodanno e che ha causato la morte di 41 persone. L’indagine si concentra su eventuali responsabilità legate alla gestione dell’evento e alle misure di sicurezza adottate. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e tra le autorità.

Svolta nell’inchiesta sul rogo del discobar Constellation a Crans-Montana, dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 persone. Il "castello di silenzi e omissioni" che circondava l’amministrazione comunale è crollato: dal 5 marzo, il sindaco Nicolas Féraud è ufficialmente iscritto nel registro degli indagati. Le accuse della procuratrice generale Béatrice Pillaud sono pesantissime: "omicidio, lesioni e incendio colposi". "Non guarderò in faccia a nessuno", ha assicurato la procuratrice, pur legata al sindaco dalla stessa appartenenza politica.Féraud non è l’unico: l’avviso di garanzia ha raggiunto altri cinque profili chiave della gestione pubblica, tra cui Kévin Barras, deputato supplente e già responsabile della sicurezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

