Crans Montana perché i gestori sono a piede libero | spunta l’ipotesi clamorosa

A una settimana dall’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, che ha provocato 40 vittime, tra cui sei italiani, l’attenzione si concentra ora sulle indagini e sulle decisioni della giustizia svizzera. In particolare, si discute del motivo per cui i gestori siano ancora a piede libero, alimentando un’ipotesi che sta suscitando numerosi interrogativi nell’opinione pubblica e tra le autorità.

– A una settimana dall’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 40 morti, sei dei quali italiani, l’attenzione si sposta dal dolore dei funerali alle scelte della giustizia svizzera. Mentre le famiglie salutano figli e amici, sul piano istituzionale cresce una frattura evidente: da un lato chi chiede misure immediate e severe, dall’altro chi difende l’impostazione garantista adottata dalla Procura del Canton Vallese. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

